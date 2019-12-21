Смертельное ДТП с машиной «скорой помощи» произошло в Кемеровской области

На 205 км трассы Бийск — Новокузнецк произошло столкновение машины «скорой помощи» и «Газели». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Кемеровской области.

В пресс-службе пояснили, что водитель «скорой помощи» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью».

Уточняется, что в результате погибла 68-летняя фельдшер. Водители столкнувшихся транспортных средств госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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