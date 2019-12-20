МВД предложило повысить штраф за превышение скорости в шесть раз

МВД России подготовило предложение об увеличении штрафа за превышение скорости от 20 до 40 километров в час, передает РИА «Новости».

Так вместо текущих 500 рублей штраф вырастет в шесть раз — до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении водитель должен будет заплатить 5 тысяч рублей.

Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час предлагается повысить примерно в четыре раза: с текущих 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч.

Также предлагается убрать дифференциацию штрафов при превышении скорости более 60 километров в час. МВД считает целесообразным установить единый штраф в 5 тысяч рублей или лишения прав на 4-6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в России нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен до 10 км/ч, в режиме пилотных зон будет вводиться нештрафуемое превышение скорости в 10 км/ч.