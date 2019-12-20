В США автомобиль протаранил аэропорт

Во Флориде в США мужчина за рулем пикапа на огромной скорости пробил стену главного терминала аэропорта Сарасота-Брадентон, после чего врезался в стойку оформления проката автомобилей. Об этом сообщает Herald Tribune.

Как стало известно, у водителя зафиксированы серьезные травмы. Его уже госпитализировали.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Предполагается, что 40-летний водитель мог быть под воздействием наркотиков.

По имеющейся информации, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия, избиение полицейского, сопротивление при аресте, а также хранение наркотиков. При этом на момент аварии его водительское удостоверение было аннулировано в связи с нарушениями правил дорожного движения.