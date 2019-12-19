Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе Алтая

В результате столкновения служебного автомобиля полиции ВАЗ 21074 и Toyota на трассе Алтайского края погибли пятеро человек, в том числе четверо полицейских. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД региона.

Как отмечается, ДТП произошло в 18.50 (14.50) в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр.

Отмечается, что в служебной машине находились пятеро полицейских, четверо из низ скончались на месте инцидента. В иномарке было три пассажира, один из них погиб, двое направлены в больницу.

Известно, что все сотрудники МВД были при исполнении и находились в форменной одежде.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.

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