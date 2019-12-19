Автобус с 10 школьниками попал в ДТП под Иваново
Под Иваново в населенном пункте Селезенево Комсомольского района перевернулся школьный автобус, в котором находились 10 учеников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате ДТП сопровождающий школьников взрослый получил ушибы, сами дети не пострадали, поскольку были пристегнуты.
Уточняется, что перевозивший учеников автобус следовал по маршруту из деревни Бутово в село Седельницы.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус развернуло на 180 градусов и он завалился на бок. На место прибыл второй автобус и успешно доставил детей в школу. По факту ДТП инициирована проверка.
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