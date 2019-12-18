В Кремле назвали открытие железнодорожного моста в Крым главным событием года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, какое событие за год считают самым важным в Кремле, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков ответил, что наиболее важное событие еще произойдет, это — открытие железнодорожного сообщения с Крымом.

«Главное еще произойдет – это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост. В любом случае, главными должны быть темы, которые связаны с развитием страны и с теми или иными процессами в стране. Международные события тоже всегда остаются в поле внимания», — сказал Песков.

Открытие железнодорожной части Крымского моста состоится 23 декабря. Первый поезд должен отправиться в Крым 24 декабря с Казанского вокзала в Москве.