Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА «Новости».

С 16 декабря первые модели немецкого автопроизводителя поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах РФ.

В салоны официальных дилеров в России поступили первые две модели --Zafira Life и Grandland X.

Грузовые фургоны для российского рынка поступят в салоны в первой половине 2020 года.

В 2015 году американский концерн General Motors, владевший Opel на тот момент, объявил о реструктуризации своего бизнеса в РФ. Тогда Opel полностью ушел из России.