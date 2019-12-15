Стали известны подробности ДТП с перевернутым автобусом в Нижегородской области

Перевернувшийся автобус в Нижегородской области ехал из Иваново в Дзержинск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что в автобусе находились 49 человек, детей в нем не было.

На месте происшествия работает бригада Больницы скорой медицинской помощи.

В ГИБДД уточнили, что количество обратившихся за помощью возросло до 14.

До этого сообщалось о восьми пострадавших человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Нижегородской области