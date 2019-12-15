Владивостокец подрифтовал вокруг главной елки города и повредил ее на 677 тысяч рублей

Во Владивостоке местный житель устроил дрифт вокруг елки на центральной площади и повредил декорации на сумму 677 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого УМВД.

Установлено, что водителем автомобиля Subaru Forester является местный житель 1999 года рождения. Во время движения он не справился с управлением и совершил наезд на новогоднюю елку, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция задержала молодого человека. Результат проверки на состояние алкогольного опьянения оказался отрицательным.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления водителем места ДТП. Молодому человеку также предстоит компенсировать материальный ущерб из-за поломки декорации.

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