15 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане
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Не менее 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает Express Tribune.
По последней информации, в результате столкновения произошло возгорание, оба автомобиля съехали с дороги и упали в кювет. Все пассажиры автобуса погибли.
Личности жертв на данный момент не установлены.
Главный министр Белуджистана Джам Камаль поручил провести тщательное расследование инцидента.
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