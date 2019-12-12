Госдума поддержала запрет штрафовать россиян за превышение средней скорости
Депутаты Госдумы проголосовали против принятия законопроекта, который бы разрешал штрафовать россиян за то, что они превышают среднюю скорость на дорогах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
По мнению депутатов, в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость». Следовательно, если нет такого определения, то и наказывать водителей за него нельзя.
До этого премьер страны Дмитрий Медведев призвал не спешить с решением по изменению порога превышения скорости. По его мнению, снижение ненаказуемого порога скорости до 10 км/ч приведет к увеличению штрафов, причем у тех людей, которые не имели намерения нарушать.
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