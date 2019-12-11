Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.

Как стало известно, инцидент случился на трассе «Михайловка-Елань», расположенной в районе населенного пункта Секачи.

«Обстоятельства ДТП, число пострадавших устанавливаются», — сообщил Корнаухов.

Согласно поступившей информации, в автобусе было десять человек.

Отмечается, что в результате аварии госпитализировали три человека.