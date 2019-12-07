Девять пешеходов пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде
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Автомобиль сбил девять человек после аварии с четырьмя машинами в Нижнем Новгороде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции России.
По последней информации, в Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в пешеходов, находившихся на тротуаре.
В результате ДТП были госпитализированы девять человек. По предварительным данным, среди пострадавших было четверо детей. Погибших нет.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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