Девять пешеходов пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

Автомобиль сбил девять человек после аварии с четырьмя машинами в Нижнем Новгороде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции России.

По последней информации, в Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в пешеходов, находившихся на тротуаре.

В результате ДТП были госпитализированы девять человек. По предварительным данным, среди пострадавших было четверо детей. Погибших нет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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