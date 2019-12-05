ГИБДД планирует исключить балльную оценку из экзамена на права
Госавтоинспекция России планирует убрать штрафные баллы из процедуры оценки практического экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николая Гилякова.
Как отмечается, в настоящее время данной проблемой занимается Научный центр безопасности. Внести изменения планируется к 1 октября 2020 года.
К этому времени ГИБДД рассчитывает сформировать предложения по новой процедуре оценки практического экзамена.
По словам Гилякова, экзаменатор в первую очередь будет оценивать то, насколько правильно и безопасно для других автомобилистов кандидат на права выполняет маневры и управляет машиной.
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