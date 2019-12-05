В России хотят на 30% повысить стоимость ОСАГО

В Российском союзе страховщиков (РСА) заявили, что цена на обязательное страхование гражданской ответственности автолюбителей (ОСАГО) может повыситься на 30%. Об этом пишут «Известия».

В Госдуме вступили с новой идеей, чтобы страховщики самостоятельно устанавливали индивидуальные тарифы. Также предлагается исключить из проекта закона коэффициент за мощный двигатель машины, но сохранить повышенный тариф за грубые нарушения правила на дороге.

Издание подчеркивает, что сильнее всего повышение тарифа отразится на регионах-миллиониках, где установлен высокий территориальный тариф: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и другие.

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