Большегруз обрушил мост под Иркутском
close
Под тяжестью большегруза вечером 3 декабря обрушился мост, которые проложен через реку Макаровка в Иркутской области. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе Усть-Кут-Киренск.
Как стало известно, 39-летний водитель не выполнил требования о запрете движения по мосту большегрузов.
В ведомстве сообщают, что сейчас мост не пригоден для движения транспорта.
Отмечается, что для легковушек доступен объездной маршрут.
В данный момент специалисты устраняют последствия ДТП.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трое пострадавших: в Оренбурге обрушился мост
— Проезд большегруза стал причиной обрушения моста в Оренбурге