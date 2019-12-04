Большегруз обрушил мост под Иркутском

Под тяжестью большегруза вечером 3 декабря обрушился мост, которые проложен через реку Макаровка в Иркутской области. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Усть-Кут-Киренск.

Как стало известно, 39-летний водитель не выполнил требования о запрете движения по мосту большегрузов.

В ведомстве сообщают, что сейчас мост не пригоден для движения транспорта.

Отмечается, что для легковушек доступен объездной маршрут.

В данный момент специалисты устраняют последствия ДТП.

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