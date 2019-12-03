Автобус с пассажирами слетел в кювет в Тюменской области

В Тюменской области автобус с работниками птицефабрики съехал с дороги в кювет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Инцидент произошел во вторник, 3 декабря, в Ялуторовском районе региона.

По данным ГИБДД, падение автобуса в кювет произошло из-за водителя, который не справился с управлением.

Известно, что в результате случившегося пострадали шесть человек, которые, вероятно, были не пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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