Медведев пообещал проработать вопрос об установке дорожных знаков перед камерами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос обязательной установки дорожных знаков перед камерами регистрации. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление было сделано во время приема граждан в московском офисе партии «Единая Россия».

Медведев согласился с мнением одного из посетителей о том, что регистрирующие скорость камеры видеонаблюдения зачастую устанавливаются в неожиданных местах. Один из гостей встречи также отметил, что автомобилисты, заметив камеры, прибегают к резкому торможению, что может стать причиной столкновения с идущими сзади машинами.

Он добавил, что перед видеорегистраторами следует устанавливать знаки, а сами места с регистрацией скорости сделать общеизвестными. Премьер в ответ пообещал дать поручение по проработке данного вопроса.

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