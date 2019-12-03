Из экзамена на права исключат «площадку»

Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

По его словам, планируется исключить «площадку» из экзамена для категорий B, C и D. В настоящее время проект постановления готовится для подписания премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Гиляков отметил, что, по предварительной информации, новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.

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