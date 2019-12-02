Следователи задержали организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

Правоохранительные органы задержали индивидуального предпринимателя, который организовал перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Главного управления СК России Светлану Петренко.

Петренко уточнила, что организатором является 30-летний житель Читы. В его офисе и по месту жительства были проведены обыски.

Она добавила, что обыски прошли также в краевых управлениях ГИБДД УМВД России и Государственного автодорожного надзора. Были изъяты маршрутная документация и документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю техсостояния транспортных средств.

Отмечается, что расследованием уголовного дела займутся сотрудники центрального аппарата ведомства.

1 декабря рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.

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