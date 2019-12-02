Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

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На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -... На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -...
На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -...
Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Власти Забайкалья выплатят родственникам погибших в ДТП с автобусом денежные компенсации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сумма выплат составит 1 млн рублей. Кроме того, пострадавшим в тяжелом состоянии в результате аварии будет назначено по 400 тыс. рублей.

Пострадавшие, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, получат по 200 тыс. рублей.

Окончательный объем выплат будет сформирован после того, как появится более подробная информация от медиков о состоянии здоровья людей.

Ранее 1 декабря автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск упал с моста через реку. В результате погибшими числятся 19 человек.

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