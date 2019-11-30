Медведь попытался угнать автомобиль в Калифорнии

В американском штате Калифорния бурый медведь пытался угнать автомобиль. Соответствующее видео опубликовало издание HuffPost.

На кадрах видно, как животное подходит к транспорту и открывает дверь. После этого медведь забрался в автомобиль и закрыл за собой дверь, которая при этом захлопнулась.

Уточняется, что инцидент произошел возле дома одной американской семьи.

Как стало известно, один из ее членов увидел произошедшее и решил помочь хищнику. Он вышел из дома, подошел к автомобилю и выпустил животное наружу.

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