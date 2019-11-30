Неизвестный угнал пожарную машину и пытался наехать на людей в Канаде

В канадском Виннипеге неизвестный мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в центральном парке. Об этом сообщает CBC со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, после угона неизвестный направился в парк. Ему удалось доехать до торгового центра и пресечь небольшую часть травы парка, однако после этого машина сломалась и остановилась. Преследовавшие угонщика полицейские нагнали его и задержали.

По словам представителя правоохранительных органов города, угроза жизням людей была, но это происшествие не расценивают как террористический акт.

Автомобиль был украден человеком в повседневном одежде во время того, как пожарные приехали на вызов и вышли из машины.

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