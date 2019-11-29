Семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом и автомобилем в Тольятти

В городе Тольятти Самарской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

В пресс-службе рассказали, что пострадавшая девочка 2016 года рождения.

По данным ведомства, авария произошла на перекрестке Кунеевской и Диагональной улиц. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще пятерым оказана амбулаторная помощь.

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