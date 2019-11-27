Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет называться «Нева»
Трассу М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, назовут «Нева», передает ТАСС.
Об этом сообщил приехавший на открытие автомагистрали президент России Владимир Путин, огласив результат общественного голосования.
«Насколько я понимаю, там три основных — «Валдай», «Две столицы» и «Нева», — сказал глава государства.
Вариант «Нева» набрал больше всего голосов. «Так и назовем», — заключил Путин.
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