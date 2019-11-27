Девять кадетов пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в результате аварии пострадали девять воспитанников Усольского кадетского корпуса и один из двух сопровождавших их воспитателей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по региону.

Уточняется, что в результате столкновения автобуса, в котором находилось 17 кадетов, и автомобиля, были госпитализированы девять детей и один воспитатель.

Медицинская помощь понадобилась также водителю машины.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

По предварительным данным, у пострадавших кадетов ушибы и ссадины.

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