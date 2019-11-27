В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
close
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД России по региону.
По данным МЧС, инцидент произошел в 8.15 (7.15 мск), столкнулись электричка и автобус «ЛиАЗ», в котором находились рабочие Астраханского газоперерабатывающего завода.
Ведомство сообщило о четырех раненных. В МВД же подтвердили информацию о десяти пострадавших.
В настоящее время информация уточняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
— Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
— Смертельное ДТП под Оренбургом: Hyundai выехал на встречку