В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД России по региону.

По данным МЧС, инцидент произошел в 8.15 (7.15 мск), столкнулись электричка и автобус «ЛиАЗ», в котором находились рабочие Астраханского газоперерабатывающего завода.

Ведомство сообщило о четырех раненных. В МВД же подтвердили информацию о десяти пострадавших.

В настоящее время информация уточняется.

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