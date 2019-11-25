Пьяный депутат насмерть сбил на машине подростка в Марий Эл

В Мэрий Эл полиция возбудила уголовное дело после того, как местный депутат в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по республике.

Уточняется, что 37-летнему депутату одного из сельских поселений Волжского района предъявлено обвинение в совершении преступления в отношении подростка.

По версии следствия, 19 ноября 2019 года в селе Сотнур Волжского района депутат, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, совершив наезд на молодого человека, который от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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