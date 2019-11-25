Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что больше всего платежи вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%.

Кроме того, помимо традиционного роста цен с 1 января 2020 года на покупателя ляжет дополнительная нагрузка. Это будет актуально, как минимум, при покупке импортного автомобиля, а также машин, собранных в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.

Отмечается, что повышение автоцены является реакцией на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты

Утильсбор ввели в 2012 году. На рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.

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