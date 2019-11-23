В Москве полиция со стрельбой остановила находящийся в розыске ВАЗ

Московские полицейские были вынуждены открыть стрельбу, чтобы задержать угонщика находящегося в розыске автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления столичного МВД.

Около полудня по московскому времени 23 ноября в районе 35 км МКАД сотрудники полиции организовали погоню за находящимся в розыске автомобилем ВАЗ-2107. Водитель отказывался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов, из-за чего было принято решение открыть стрельбу.

По данным телеграм-канала Mash, нарушитель протаранил 7 автомобилей, пытаясь уйти от погони.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, водителя удалось задержать. В настоящее время следственные органы проводят проверку.

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