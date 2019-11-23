В Минпромторге назвали дату начала производства российского электрокара

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о запуске российского электрокара Zetta в серийное производство, сообщает ТАСС.

По словам Мантурова, сертификация автомобиля находится на завершающем этапе, начало серийного производства запланировано на первый квартал 2020 года.

Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль, оснащенный универсальным энергоэффективным тяговым электродвигателем. Выпускать машину будут в Тольятти, ее цена в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей.

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