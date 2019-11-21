Справки для водительских прав разыграли в «лотерею» в Белгородской области

В сети появилась видеозапись, на которой в наркологическом диспансере города Старый Оскол в Белгородской области устроили розыгрыш пяти «билетов», дающих право пройти медосмотр бесплатно. Об этом сообщает сообщество «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как, предположительно, сотрудница медицинского учреждения, стоя на скамье, анонсирует проведение розыгрыша.

«Кому попадется счастливый билет, тот комиссию проходит бесплатно», — объявляет женщина.

После чего, ей приносят мешок с билетами для проведения «лотереи».

Ранее в СМИ появилась информация об изменении правил медосвидетельствования водителей, в результате которых россиян обяжут сдавать дополнительные анализы, которые раньше брали только при обнаружении конкретных симптомов, что привет к подорожанию цен на справки.

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