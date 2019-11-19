Жители Пензы рассказали о появлении ямы с кипятком

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Очевидцы рассказали, когда в Пензе появилась яма с кипятком, в которую провалился автомобиль. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам женщин, проживающих в доме, напротив которого произошел инцидент, выбоина образовалась в конце октября, после начала отопительного сезона. Очевидцы сообщили, что ранее дорогу пытались отремонтировать.

При этом директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заявил, что ремонтные работы на участке не проводились.

Он заверил, что организация проводит ежедневные работы по контролю в соответствии с предписанием должностных инструкций, однако прорыв может произойти в любой трубе.

Журавлев также добавил, что компания выплатит компенсации семьям погибших из-за падения в яму мужчин.

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