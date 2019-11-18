Суд лишил прав сбившего мотоциклиста депутата «Единой России»

Гагаринский суд Москвы на 1,5 года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, который сбил на автомобиле мотоциклиста в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд признал Герасименко виновным в совершении административного нарушения по ч.2 ст.12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Административное наказание Герасименко понесет в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Согласно протоколу, который был озвучен в суде, автомобиль Герасименко на большой скорости выехал с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта, не уступив дорогу мотоциклу. Мотоциклист упал на проезжую часть, получив травмы средней тяжести — сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов.

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