Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля раскрыл причины ЧП

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Водитель автомобиля, упавшего в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, поделился подробностями произошедшего, сообщает РИА Новости.

По словам 56-летнего мужчины, находившегося за рулем, он перепутал педали газа и тормоза.

Он признался, что собирался отъехать назад, чтобы сменить место парковки транспортного средства по просьбе сотрудника Госавтоинспекции. Вместо этого автомобиль двинулся вперед и медленно съехал в реку.

Ранее сообщалось, что автомобиль Renault Logan, в котором находился водитель и двое детей, упал с набережной реки Фонтанки в воду.

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