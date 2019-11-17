Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля раскрыл причины ЧП
Водитель автомобиля, упавшего в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, поделился подробностями произошедшего, сообщает РИА Новости.
По словам 56-летнего мужчины, находившегося за рулем, он перепутал педали газа и тормоза.
Он признался, что собирался отъехать назад, чтобы сменить место парковки транспортного средства по просьбе сотрудника Госавтоинспекции. Вместо этого автомобиль двинулся вперед и медленно съехал в реку.
Ранее сообщалось, что автомобиль Renault Logan, в котором находился водитель и двое детей, упал с набережной реки Фонтанки в воду.
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