В ФАР ответили на заявление ООН о причинах высокой смертности на российских дорогах

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал высказывание представителя ООН об основных причинах высокого показателя смертности на российских дорогах, сообщает RT.

Канаев ответил на заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о том, что одной из главных причин смертности на дорогах является недостаток образования.

По словам главы ФАР, образование водителей не является критерием, приводящим к смертности. Он выразил обеспокоенность образованием пешеходов, которые не знакомы с правилами дорожного движения и не знают, где можно переходить дорогу.

Кроме того, Канаев отметил положительную динамику безопасности на российских дорогах. Он заявил, что улучшение ситуации «прослеживается невооруженным глазом».

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