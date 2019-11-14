Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает «Интерфакс».

Как стало известно, водитель микроавтобуса перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу и столкнулся с грузовой машиной.

От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где проезжал «ЗИЛ-130».

Шесть человек погибли на месте аварии, еще один позже скончался в больнице.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.