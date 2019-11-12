Росавтодор, Минтранс и ГИБДД скорректируют применение дорожных знаков

На российских дорогах к 2020 году начнут действовать поправки к правилам дорожных знаков, сообщает «Коммерсантъ».

Поправки были разработаны РосдорНИИ Минтранса по заказу Росавтодора при участии ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

В настоящее время документ находится на последней стадии утверждения.

В соответствии с поправками, на дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Кроме того, после принятия документа будут запрещены знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, так как было решено, что это ухудшает информативность.

Также станет возможным размещать несколько знаков на одном поле, кроме того, появятся уточнения по возможности парковки в отсутствие желтой разметки у обочины.

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