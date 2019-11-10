Суд рассмотрит дело ставшего участником ДТП депутата Герасименко

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Последствия ДТП с участием депутата Николая Герасименко (коллаж) Последствия ДТП с участием депутата Николая Герасименко (коллаж)
Последствия ДТП с участием депутата Николая Герасименко (коллаж)
РИА «Новости»

Гагаринский суд Москвы в четверг, 14 ноября, рассмотрит дело депутата Госдумы Николая Герасименко, который стал участником ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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