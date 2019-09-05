В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина

В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров концентрированного джина. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел в результате столкновения цистерны и грузовика. После аварии из цистерны вытекло восемь тысяч литров алкоголя.

Уточняется, что из-за ДТП на трассе возникла многочасовая пробка. Позже дорога была перекрыта.

Поясняется, что в настоящее время все последствия аварии устранены. На трассе вновь восстановлено движение.

Ранее сообщалось, что в США трассу заблокировала шоколадная река.