Иномарка врезалась в остановку в Пскове

В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Как отмечается, в результате инцидента водитель погиб, еще четыре человека пострадали.

Уточняется, что водитель иномарки потерял сознание, после чего и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

«Водитель погиб, четыре пешехода с различными травмами госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как подчеркивается, все пострадавшие оказались женщинами. Одна из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

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