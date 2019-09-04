Иномарка врезалась в остановку в Пскове
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В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Как отмечается, в результате инцидента водитель погиб, еще четыре человека пострадали.
Уточняется, что водитель иномарки потерял сознание, после чего и совершил наезд на остановку общественного транспорта.
«Водитель погиб, четыре пешехода с различными травмами госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как подчеркивается, все пострадавшие оказались женщинами. Одна из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.