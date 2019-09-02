Десять человек пострадали при ДТП под Днепропетровском

В Днепропетровской области столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Как отмечается, водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «ДАФ». ДТП произошло недалеко от села Елизаветовка.

В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе водитель микроавтобуса. Раненных госпитализировали в больницу с разной степенью тяжести.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения», нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Воронежской области погибли четыре человека.