Минтранс предложил ограничить обгоны на российских дорогах

Министерство транспорта России представило методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения для владельцев дорог. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В методичке рекомендуется минимизировать места концентрации ДТП, ввести запреты на обгоны и перестроения. Отмечается важность камер видеонаблюдения и ограничение скоростного режима.

Также ведомство предлагает установить на пешеходных перехода скорость движения до 40-60 километров в час и внедрить на местах светофоры с кнопкой и камеры для регистрации автомобилей, которые не пропускают пешеходов.

Кроме того, в документе предлагается применять камеры, которые способны заметить 15 видов нарушений, в том числе повороты в запрещенных местах, движение в дневное время без включенных фар ближнего света.

Ранее сообщалось, что Минтранс придумал новую методику размещения камер фиксации нарушений.