Россиянин погиб после ДТП в Болгарии
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Гражданин России погиб из-за ДТП в Болгарии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российского генерального консула в Варне Владимир Климанов.
Как стало известно, туристический автобус сбил 82-летнего россиянина.
Согласно поступившим данным, инцидент произошел в районе города Несебр.
По предварительной информации, россиянин переходил дорогу в неположенном месте.
На данный момент идет расследование ДТП.
Ранее сообщалось, что создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.