Россиянин погиб после ДТП в Болгарии

Гражданин России погиб из-за ДТП в Болгарии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российского генерального консула в Варне Владимир Климанов.

Как стало известно, туристический автобус сбил 82-летнего россиянина.

Согласно поступившим данным, инцидент произошел в районе города Несебр.

По предварительной информации, россиянин переходил дорогу в неположенном месте.

На данный момент идет расследование ДТП.

Ранее сообщалось, что создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.