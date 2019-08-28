Вычисленных по камерам водителей без ОСАГО оштрафуют в начале 2020 года
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Вычисленным по камерам наблюдения водителям без полисов ОСАГО предъявят штрафы в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера России Максима Акимова.
Как отмечается, к настоящему времени уведомления о нарушениях получили более 5,5 тыс. владельцев автомобилей, вычисленных камерами.
Штрафы на нарушителей будут оформляться в автоматическом режиме.
По словам Акимова, данная мера позволит пресечь практику выезда на дорогу транспортных средств без ОСАГО.
Ранее сообщалось, что в Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер.