Вычисленных по камерам водителей без ОСАГО оштрафуют в начале 2020 года

Вычисленным по камерам наблюдения водителям без полисов ОСАГО предъявят штрафы в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера России Максима Акимова.

Как отмечается, к настоящему времени уведомления о нарушениях получили более 5,5 тыс. владельцев автомобилей, вычисленных камерами.

Штрафы на нарушителей будут оформляться в автоматическом режиме.

По словам Акимова, данная мера позволит пресечь практику выезда на дорогу транспортных средств без ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер.