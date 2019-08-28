Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом

Под Волгоградом опрокинулся автомобиль, который был зарегистрирован в сервисе BlaBlaCar. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек — водитель и 8 пассажиров.

Уточняется, что автомобиль не вписался в поворот и врезался в поливную трубу.

В пресс-службе отметили, что все пострадавшие находятся в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии.

Ранее три полосы перекрыли на МКАД из-за столкновения двух грузовиков.