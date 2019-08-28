Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как отмечается, во вторник, 28 августа, пользователи пожаловались в соцсетях на огромную пробку в Сочи.

До этого ночью на дороге перевернулась фура с арбузами, и водители посчитали, что это стало причиной проблемы с движением на трассе.

Однако дорожники пояснили, что большая пробка связана с массовым отъездом туристов с курорта.

Уточняется, что в пиковый день по федеральной трассе проехали свыше 46 тыс. машин, хотя дорога рассчитана на шесть тыс. автомобилей.

Ранее ЦОДД назвал дату возвращения пробок в Москву.