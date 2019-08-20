В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, штраф будет сниматься, если на портале госуслуг в течение десяти дней с момента фиксации нарушения не появилась информация.

Поправки предлагается внести в статью 2.6.1. КоАП.

Авторы законопроекта обращают внимание, что сейчас участились случаи получения уведомлений о наложении административных штрафов, которые были получены полгода, год и три года назад.

«При этом в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила штрафы за фальшивый техосмотр.