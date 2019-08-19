Замминистра Турции погиб в ДТП

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал о гибели заместителя министра культуры и туризма страны Ахмета Халюка Дурсуна в ДТП на юго-востоке страны. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его словам, он «с глубокой печалью» узнал о произошедшем. Эрдоган также отметил вклад Дурсуна в развитие Турции и выразил соболезнования.

Согласно имеющейся информации, ДТП произошло в провинции Ван. Водитель, перевозивший чиновника, не справился с управлением, что привело к тому, что автомобиль перевернулся.

Осенью прошлого года бывший министр финансов Крыма погиб в ДТП.