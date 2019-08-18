В ДТП под Самарой погибли три человека
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ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.
Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб в ДТП под Волгоградом.