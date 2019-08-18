В ДТП под Самарой погибли три человека

ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб в ДТП под Волгоградом.